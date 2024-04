Carnaval de Port-Saint-Père Port-Saint-Père, samedi 20 avril 2024.

Le carnaval de Port-Saint-Père est un événement festif qui rassemble la communauté locale et les visiteurs venus de tout le Pays de Retz.

Que diriez-vous d’aller découvrir cet évènement chaleureux ? Voici 6 bonnes raisons de participer à la fête

l’atmosphère y est joyeuse et colorée: les rues du village s’animent avec des couleurs vives et des sourires contagieux.

les habitants et les participants se préparent avec enthousiasme pour célébrer cette tradition séculaire, en mettant des costumes originaux et extravagants de toutes les couleurs.

le défilé est un moment privilégié Imaginez des chars décorés, des danseurs, des musiciens et des groupes costumés qui parcourent les rues étroites de Port-Saint-Père.

les chars seront décorés cette année avec la thématique de l’eau, reflétant l’histoire locale, la nature ou des sujets fantaisistes.

les participants lancent des confettis, dansent au rythme des fanfares et partagent leur joie avec le public.

la convivialité et la gourmandise Le carnaval est également l’occasion de se retrouver entre amis et en famille. Les stands de nourriture proposent des spécialités locales où les enfants se régalent de barbes à papa et de sucreries. C’est un moment de convivialité où chacun peut se laisser emporter par la magie du carnaval.

En somme, le carnaval de Port-Saint-Père est un événement qui célèbre la vie, la créativité et la bonne humeur, rassemblant les générations autour d’une tradition festive et colorée.

Au programme

départ du convoi à 18h avenue des sports

arrivée prévue à la halle de la Morinière

prévoyez vos costumes et vos confetis

animation musicale par DJ Vinyliques

restauration et bar sur place

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 18:00:00

fin : 2024-04-20 18:00:00

Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire cdfpsp@gmail.com

