Carnaval de Podensac Podensac, samedi 16 mars 2024.

Venez fêter le carnaval à Podensac !

Rendez-vous à l’école primaire et assistez au défilé dans les rue du village.

Il y aura une buvette avec des crêpes et des gâteaux.

Et enfin le jugement de monsieur carnaval. .

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine apc33720@gmail.com

