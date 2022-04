Carnaval de Ploërmel Ploërmel, 1 mai 2022, Ploërmel.

Carnaval de Ploërmel Ploërmel

2022-05-01 – 2022-05-01

Ploërmel Morbihan

Le carnaval de Ploërmel, c’est une institution, l’un des plus importants carnaval de l’Ouest. Alors réservez votre dimanche pour venir admirer la parade.

Une dizaine de chars haut en couleurs vont se succéder au rythme des fanfares et groupes. Des chars toujours plus beaux d’année en année, que de nombreux bénévoles auront mis des heures, des jours et des mois à réaliser.

La parcours n’est pas encore connu pour 2022 en raison des nombreux travaux qui auront lieu toute l’année dans les rues de Ploërmel mais peu importe le lieu, le spectacle sera au rendez-vous.

Ploërmel

