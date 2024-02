Carnaval de Ouistreham Ouistreham, dimanche 17 mars 2024.

Carnaval de Ouistreham Ouistreham Calvados

Venez au cœur de l’animation du Carnaval de Ouistreham alors que cette année, la ville s’empare avec éclat du thème des Jeux Olympiques ! Vivez l’expérience d’une journée haute en couleur avec des costumes flamboyants, des chars richement décorés et des défilés enjoués, animant les rues au rythme de la fête. C’est l’occasion pour les habitants de se rassembler et de célébrer ensemble l’esprit sportif ainsi que la richesse de notre diversité culturelle.

Venez au cœur de l’animation du Carnaval de Ouistreham alors que cette année, la ville s’empare avec éclat du thème des Jeux Olympiques ! Vivez l’expérience d’une journée haute en couleur avec des costumes flamboyants, des chars richement décorés et des défilés enjoués, animant les rues au rythme de la fête. C’est l’occasion pour les habitants de se rassembler et de célébrer ensemble l’esprit sportif ainsi que la richesse de notre diversité culturelle. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 15:00:00

fin : 2024-03-17

Bourg de Ouistreham

Ouistreham 14150 Calvados Normandie info@ville-ouistreham.fr

L’événement Carnaval de Ouistreham Ouistreham a été mis à jour le 2024-02-18 par OT Caen la Mer