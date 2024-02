Carnaval de Olinda à Paris ! Café A Paris, samedi 24 février 2024.

Carnaval de Olinda à Paris ! Café A Paris Samedi 24 février, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-24 20:00

Fin : 2024-02-24 23:59

Voyage vers le Nordeste du Brésil samedi 24 FEVRIER au CAFE A (terrasse, bar et chapelle) avec live, batucada, show danse et DJ set Brazil vibes !! FESTA, ALEGRIA, FOLIA, CAIPIRINHA TODA A NOITE !! Samedi 24 février, 20h00 1

https://www.facebook.com/events/935728628151288/

BAL DO BRASIL A PARIS !

⭐ CARNAVAL DE OLINDA ! ⭐

⌖⌖ SAM. 24 FEV. ⌖ 20H-2H ⌖ PAF : 10€ ⌖⌖

CAFE A – 148 Rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ARTISTES ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

⌲ WENDELL ALMEIDA BAND (Samba ~ Forro ~ Coco / Brésil)

avec la participation de : BATUK NAGO (Batucada / Afro Brasil)

⌲ DJ SET BRAZIL MIX

DJ CUCURUCHO (Sons do Brasil/Samba/MPB/Funky)

GROOVALIZACION DJs (Musiques du Brésil)

SAM. 24 FEV. ⌖ 20H-2H ⌖ PAF : 10€

️ PRÉVENTE : https://www.helloasso.com/associations/groovalizacion/evenements/carnaval-de-olinda-a-paris

CAFE A, 148 Rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris

RESTAURATION & COCKTAILS BRESIL

Nouvelle édition du Carnaval de Olinda à Paris avec la team du BAL TROPICAL DE PANAME et WENDELL ALMEIDA et invités !!! Voyage vers le Nordeste du Brésil samedi 24 FEVRIER au CAFE A (terrasse, bar et chapelle) avec live, batucada, show danse et DJ set Brazil vibes !! FESTA, ALEGRIA, FOLIA, CAIPIRINHA TODA A NOITE !!

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

LINE UP

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

★ LIVE BAND ★

⌖ WENDELL ALMEIDA BAND (Coco ~ Samba ~ Forro ~ Frevo / Brésil) ⌖

Musicien, chanteur et danseur Brèsilien originaire de la ville d’Olinda. Directeur artistique de l’association Studio Olinda à Paris et en Charente-Maritime, c’est un ancien membre des groupes les plus célèbres de l’État du Pernambuco. Depuis qu’il s’est établi en France, Wendell Almeida s’est produit régulièrement dans de nombreuses salles parisiennes, ainsi que dans de nombreuses villes de France et d’Europe.

En 2005 il a participé au New Orleans Jazz & Heritage Festival, à New Orleans aux Etats-Unis, avec le chanteur Charles Theone, prestation dont le journal The Times Picayune de New Orleans s’est fait écho en lui accordant sa première page.

Wendell organise des spectacles originaux qui plongent le public dans l’univers carnavalesque word music du Brésil, Inspirés de la tradition Nordestine (de la région du nord-est brésilien), Un univers peu connu en dehors du Brésil !

⌲ https://www.facebook.com/wendell.bara

⌲ https://www.youtube.com/watch?v=rFMu53qBTi0

avec la participation de :

BATUK NAGO (Batucada / Afro Brasil)

Puissance des tambours, grâce des filles en jupes virevoltantes et costumes hauts en couleurs… La batucada investit la cité, semant sur son passage l’énergie des rythmes nordestins : maracatu, afoxé, coco de roda, ciranda, caboclinho… Pulsations magiques qui séduisent une foule en liesse dont le cœur bat au rythme des percussions de BATUK’NAGO, dirigés par la main de « mestre » de Wendell Almeida.

⌲ https://www.youtube.com/watch?v=reMObLDG9w4

⌲ https://www.facebook.com/Batuknago

⌲ https://www.facebook.com/Ateliers-de-Percussions-Batuk-Nago-314008688613921/

★ DJ SET BRAZIL MIX ★

⌖⌖⌖ DJ CUCURUCHO (Brazil vibes/Samba/MPB/Funky) ⌖⌖⌖

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

⌲ https://www.facebook.com/djcucurucho

⌲ http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias

⌲ http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias

⌖⌖⌖ GROOVALIZACION DJs (Musiques du Brésil) ⌖⌖⌖

Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !!

⌲ https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio/

⌲ https://www.groovalizacion.org

⌲ https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio

⌲ https://soundcloud.com/groovalizacion

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

INFOS PRATIQUES

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

CAFE A

Maison de l’Architecture

148 Rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris

M° Gare de L’Est

Café A 148 rue du faubourg saint martin Paris 10e Arrondissement Paris 75010 Paris