CARNAVAL DE NUIT – CANDÉ Candé Candé Catégories d’évènement: Candé

Maine-et-Loire

CARNAVAL DE NUIT – CANDÉ Candé, 30 avril 2022, Candé. CARNAVAL DE NUIT – CANDÉ Candé

2022-04-30 – 2022-04-30

Candé Maine-et-Loire Candé Carnaval de nuit : le 30 avril 2022

Diverses animations sont au programme :

Chars, fanfares, fêtes foraines, groupes dansants et embrasement de Monsieur Carnaval… Carnaval de Candé : carnaval de nuit organisé le samedi 30 avril 2022. cottenceau_valentin@orange.fr +33 6 38 61 56 81 Carnaval de nuit : le 30 avril 2022

Diverses animations sont au programme :

Chars, fanfares, fêtes foraines, groupes dansants et embrasement de Monsieur Carnaval… Candé

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Candé, Maine-et-Loire Autres Lieu Candé Adresse Ville Candé lieuville Candé Departement Maine-et-Loire

Candé Candé Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cande/

CARNAVAL DE NUIT – CANDÉ Candé 2022-04-30 was last modified: by CARNAVAL DE NUIT – CANDÉ Candé Candé 30 avril 2022 Candé maine-et-loire

Candé Maine-et-Loire