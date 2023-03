Carnaval de Naujac-sur-Mer Naujac-sur-Mer Catégories d’Évènement: 33990

Naujac-sur-Mer

Carnaval de Naujac-sur-Mer, 18 mars 2023, Naujac-sur-Mer . Carnaval de Naujac-sur-Mer Naujac-sur-Mer 33990

2023-03-18 – 2023-03-18 Naujac-sur-Mer

33990 Enfants ! tous à vos masques

Afin de préparer le carnaval qui aura lieu le samedi 18 mars à Naujac, venez récupérer à la mairie un masque à décorer. Ou rendez-vous à l’atelier déco à 14h ce jour-là avant le départ du défilé à 15h.

Il y a au choix des princesses, des guerriers, des animaux, des licornes… Enfants ! tous à vos masques

Afin de préparer le carnaval qui aura lieu le samedi 18 mars à Naujac, venez récupérer à la mairie un masque à décorer. Ou rendez-vous à l’atelier déco à 14h ce jour-là avant le départ du défilé à 15h.

Il y a au choix des princesses, des guerriers, des animaux, des licornes… Mairie de Naujac

Naujac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: 33990, Naujac-sur-Mer Autres Lieu Naujac-sur-Mer Adresse Naujac-sur-Mer 33990 Ville Naujac-sur-Mer Departement 33990 Lieu Ville Naujac-sur-Mer

Naujac-sur-Mer Naujac-sur-Mer 33990 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naujac-sur-mer /

Carnaval de Naujac-sur-Mer 2023-03-18 was last modified: by Carnaval de Naujac-sur-Mer Naujac-sur-Mer 18 mars 2023 33990 Naujac-sur-Mer Naujac-sur-Mer 33990

Naujac-sur-Mer 33990