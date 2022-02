Carnaval de Nancray Nancray-sur-Rimarde, 6 mars 2022, Nancray-sur-Rimarde.

Carnaval de Nancray Nancray-sur-Rimarde

2022-03-06 14:00:00 – 2022-03-06

Nancray-sur-Rimarde Loiret Nancray-sur-Rimarde

Le carnaval de Nancray est de retour ! Alors petits et grands, préparez vos déguisements !

Au programme :

– Rendez-vous à 14h au lavoir de la Nerville pour défiler dans la commune

– Concours de vélos et trottinettes fleuris ouvert à tous.

– 16h : spectacle de clown “Markini le Clown” et remise des récompenses du concours

Application des mesures sanitaires en vigueur.

mairie-de-nancray@wanadoo.fr +33 2 38 32 26 72

© annacapictures – Pixabay

Nancray-sur-Rimarde

