2022-03-06 13:30:00 – 2022-03-06 16:00:00

Pour le dernier jour du Carnaval, participez à la cavalcade internationale. Entre amis ou en famille, profitez de cette journée s'annonce une nouvelle fois riche en couleurs ! La Cavalcade partira de la rue de la Sinne. Venez admirer les nombreux chars colorés et carnavaliers costumés dans une ambiance folle et bon enfant !

