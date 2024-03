Carnaval de Moulins jardin des plantes Lille, samedi 6 avril 2024.

Carnaval de Moulins Le Carnaval de Moulins Samedi 6 avril, 13h30 jardin des plantes Entrée Libre

Début : 2024-04-06T13:30:00+02:00 – 2024-04-06T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T13:30:00+02:00 – 2024-04-06T17:00:00+02:00

Avec le Carnaval de Moulins, venez passer un moment festif et convivial le 6 avril et retrouvez vous aux Jardins des plantes à l’occasion de Lille Aux Jardins!

Fanfare, Batteria et Clown accompagneront les carnavaleux tout au long de l’apres midi.

Rejoignez les à 14h au Jardins des Plantes ou à 13h30 à la salle Courmont pour défiler dans les rues jusqu’à Lille Aux Jardins.

Un atelier chapeau est prévu en amont le lundi 25 mars à la salle Courmont.

jardin des plantes rue du Jardin des Plantes Lille Lille 59034 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France