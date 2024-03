Carnaval de Montmorillon Place des augustins Montmorillon, samedi 16 mars 2024.

Carnaval de Montmorillon Déguisés en Super Héros de votre enfance, venez admirer le Père Moumout’ et participer aux défilés de chars, fanfares et artistes de rues ! Un évènement organisé par la MJC Claude Nougaro Samedi 16 mars, 14h00 Place des augustins Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:30:00+01:00

Place des augustins Place des Augustins, 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@mjcmontmorillon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 04 88 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mjcmontmorillon.fr/ »}]

arts de la rue Carnaval

MJC Claude Nougaro