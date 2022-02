Carnaval de Millau Millau Millau Catégories d’évènement: Aveyron

Millau Aveyron 10, bd Sadi-Carnot Aveyron A partir de 16 h sur la place du Mandarous. Pour rythmer la marche

A partir de 16 h sur la place du Mandarous. Pour rythmer la marche

Fanfares : l'Echo des Avens…

Batoucadas : Samba Mio… Feu : Parc de la Victoire Dès 21h00, traditionnel bal en fanfare Deux ans sans carnaval, pas étonnant que tout aille de travers…

Batoucadas : Samba Mio… Feu : Parc de la Victoire Dès 21h00, traditionnel bal en fanfare Millavois.com

