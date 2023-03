Carnaval de Meobecq Méobecq Catégories d’Évènement: Indre

Indre Au programme de cette journée: 11h atelier maquillage, 12h barbecue (saucisses -frites sur réservation), 14h30 carnaval défilé autour des chars avec batucada, 16h gouter. Venez déguisé ! +33 2 54 39 40 29 ©Catzovescu

