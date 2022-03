Carnaval de Martigues Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Bouches-du-Rhône Le thème sera libre, chacun vient habillé comme il l’entend pour déambuler jusqu’à L’Île où seront déployées en plusieurs endroits des animations festives et ludiques.



14h30 : départ en déambulation du jardin de Ferrières.

15h à 17h : village du carnaval en fête.

17h à 18h : temps de regroupement festif avec danses, flash mob, musiques, fanfares et autres surprises… Un état de fête va envahir la ville de Martigues.

Le carnaval, un moment auquel chacun pourra participer par son déguisement, sa présence, sa bonne humeur, son envie de se lâcher avec les autres et de vivre un moment décalé, pied de nez au quotidien. culture@ville-martigues.fr +33 4 42 10 82 90



