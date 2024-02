Carnaval de Martigues Bakannal en la ri Martigues, samedi 13 avril 2024.

Ca veut dire quoi « Bakannal en la ri » ? c’est du créole, ou « Joyeux bazar dans la rue » en français ! La Cie Dife Kako animera le carnaval 2024 de 14h à 16h, village du carnaval quartier de l’Île, 16h, parade vers Ferrières et final avec grand bal.Familles

Pour cette édition 2024, en plus de la dynamique existante avec de nombreux partenaires impliqués dans la préparation de l’événement, le carnaval va être accompagné par la compagnie de danse Difé Kako (Ca va chauffer en créole) dirigée par la chorégraphe Chantal Loïal.



– 14h à 16h un village sera organisé dans le quartier de l’île avec les partenaires de la Direction Education enfance et les différents partenaires du carnaval, centres sociaux et Maisons de quartiers, structures culturelles et associatives de la Ville… pour se mettre aux couleurs du carnaval et s’échauffer avant la parade.



– 16h départ pour un défilé en direction de Ferrières où la danse contaminera complices du carnaval et public … il n’y aura plus de spectateurs mais les personnes présentes se feront embarquer dans le sillage musical et plein d’énergie de la Cie Dife Kako et des autres groupes de musique présents.



– À l’arrivée, un grand bal nous permettra de lâcher prise toutes et tous ensemble, comme un moment suspendu, vécus par toutes et tous, dans une douce folie libératrice.



A propos de la compagnie de danse Difé Kako les cultures créoles et du monde seront à l’honneur dans ce carnaval.

la compagnie milite pour une chorégraphie mixte et métissée. Les danseurs de la troupe ont tous une formation de danse pluridisciplinaire classique, moderne jazz, danses traditionnelles de l’Afrique de l’ouest ou du Maghreb…Et bien sûr de la Guadeloupe ! Les musiciens sont eux multi instrumentistes, ils jouent du djembé, du dumdum, des tambours, du balafon, des maracas, de la basse ou même de l’accordéon..



A noter dès le 26 fin mars le carnaval envahira les différents quartiers de la ville. .

Place de la Libération

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur culture@ville-martigues.fr

