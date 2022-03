Carnaval de Marseille Marseille 2e Arrondissement, 2 avril 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Carnaval de Marseille Marseille 2e Arrondissement

2022-04-02 13:30:00 – 2022-04-02

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le carnaval de Marseille revient sur le veux-port !



Le thème de cette édition 2022, “Marseille en couleurs”, résonne comme une évidence car Marseille se définit autant par ses lumières exceptionnelles que par la diversité de ses paysages, de ses cultures, de ses atmosphères.



Les carnavaliers marseillais apprécieront ainsi la palette de couleurs phocéennes, des nuances entre le ciel et la mer, les collines et les toits massaliotes.



En hommage aux célèbres peintres provençaux, les couleurs de Marseille vont être réinventées au travers de trois tableaux “vivants” de la ville : du soleil pâle du levant qui illumine le vert des collines de Marseilleveyre, en passant par la lumière jaune vif de midi qui braque ses feux sur les toits d’argile rouge-orangé de la ville jusqu’au crépuscule mauve et pastel qui s’endort toujours dans le bleu des vagues de l’Estaque.



Le temps d’un carnaval, le Vieux-Port se transforme en un lieu de grand divertissement unique et respectueux de l’environnement.



L’ensemble des chars, sans moteurs, sont tractés par des vélos ou à la force des bras, dans une fantaisie à la folie contagieuse.



Le carnaval est l’un des principaux évènements festifs et participatifs à l’échelle du territoire marseillais. Conçue pour et par les Marseillaises et Marseillais de tous horizons, cette rencontre annuelle fédératrice participe à la cohésion sociale et à l’inclusion de tous les publics.



Plongez donc dans une mer de couleurs !



Plongez à la recherche d’un trésor imaginaire, caché dans une cellule du Château d’If. Il renfermerait des toiles de Maîtres venus peindre Marseille…



120 percussionnistes valides et non-valides accompagnés d’échassiers lancent la parade. Ils ont choisi de s’inspirer des peintres pour créer leurs costumes et leurs décors.



Le cortège suivra la course du soleil, symbolisée par des ballons géants. Du lever au coucher, l’astre solaire sera en interaction avec le public et sublimera les tableaux vivants portant les couleurs de la cité phocéenne.



LE TABLEAU « VERT COLLINE »

Le premier tableau symbolise les collines marseillaises : du vert sauvage et végétal taché du blanc des roches calcaires des calanques. Il est accompagné d’une fanfare et d’autres artistes comédiens et artificiers au sol. Ces derniers, aux côtés du public, inonderont la foule de fumigènes verts. Ils seront suivis de plusieurs gabians malins, fuyant le mistral.



LE TABLEAU « ROUGE TUILE »

Cette toile dévoile au public les toits de Marseille rouges orangers reflétant les couleurs de l’argile des tuiles de Saint-André ou du bassin de Séon. Ce tableau, composé de comédiens et de danseurs diffusant des fumigènes rouges sera escorté par de drôles de machines volantes.



LE TABLEAU « BLEU CALANQUE »

Inspiré du bleu vif du ciel au bleu pastel des écumes marines, ce tableau représente la mer et le ciel pris dans le mistral. Danseurs, musiciens, acrobates et galinettes volantes animeront ce tableau et répandront joyeusement des fumigènes bleus.



Dans le plus pur esprit marseillais, mêlant galéjades, exagérations dans un désordre organisé si cher aux carnavaliers, un escadron tout de blanc vêtu, accompagné d’une cinquantaine de tambours aux couleurs du blason de la ville, revisitera le melting pot massaliote à grand coup de lancers de poudres colorées aussi variées que criardes…



L’équipe des « grands agitateurs de couleurs », comédiens et circassiens habillés de blanc (du moins, au départ du défilé), assurera l’ambiance.



Devant l’Hôtel de Ville, en attendant le défilé, les associations marseillaises étaleront leurs couleurs sur une scène qui servira de palette afin d’accueillir, comme il se doit, les trois tableaux phocéens.



Un final éclatant



Au beau milieu de La Canebière, lors du rassemblement final, le public sera appelé à chanter et danser avec les carnavaliers, bien décidés à en finir avec la grisaille, à grands coups de poudres colorées.



INFORMATIONS PRATIQUES



CARNAVAL 2022 – SAMEDI 2 AVRIL – VIEUX-PORT – CANEBIÈRE

dès 13h30 : scène à l’Hôtel-de-Ville

dès 14h30 : départ du défilé au 184 quai du Port (angle rue Henri Tassot)

et final sur La Canebière



SAMEDI 2 AVRIL, LA CIRCULATION SERA FERMÉE



DE 8H00 À 22H00 :



– Quai du Port (dans les 2 sens) entre la rue St-Jean et la rue Bonneterie,

– Rue Bonneterie, entre la Mairie et la rue Coutellerie.



DE 13H00 À 22H00 :



– Quais du Port et des Belges,

– Quai de Rive-Neuve, après la rue du Chantier,

– Rue de la République, de Sadi-Carnot au Quai du Port,

– Rue Paradis, du Cours Pierre Puget à la Place de la Bourse.

Après deux années d’absence en raison de la crise sanitaire, le carnaval de Marseille revient en centre-ville.

https://www.marseille.fr/

