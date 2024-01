Carnaval de Maîche Maîche, vendredi 22 mars 2024.

Chaque année, venez vivre un week-end de délire au Carnaval de Maîche avec au programme le samedi, défilé des enfants, apéritifs concerts et soirée carnavalesque avec plusieurs ambiances, concert, DJ…Le dimanche après-midi, grand défilé avec chars, cliques et harmonies suivi de l’embrasement du Bonhomme Carnaval place de la Rasse.

Stands associatifs présents tout le week-end ainsi que buvette et restauration sous chapiteau. .

Centre ville

Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-24



