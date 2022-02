Carnaval de Magny-en-Vexin Magny-en-Vexin Magny-en-Vexin Catégories d’évènement: Magny-en-Vexin

Magny-en-Vexin Val-d’Oise Magny-en-Vexin Val-d’Oise Île-de-France Le Carnaval revient à Magny-en-Vexin sur le thème des insectes pollinisateurs, une cause écologique à l’honneur cette année. La ville a créé des ateliers pour concevoir les costumes des habitants. Une centaine de parents et d’enfants vont défiler ! communication@magny-en-vexin.fr http://www.magny-en-vexin.fr/ Place de la Halle Boulevard Dailly Magny-en-Vexin

