Carnaval de Lutterbach

7 rue de la forêt Lutterbach Haut-Rhin

2023-02-19 14:30:00 – 2023-02-19 16:00:00

La cavalcade du Carnaval de Lutterbach revient pour une nouvelle édition. Petits et grands profiteront d’animations et du défilé des chars et des costumés. Au programme : déambulation dans les rues de Lutterbach en musique, lancé de confettis et bien d’autres animations !

+33 3 89 50 71 00

