2022-02-27 13:30:00 – 2022-02-27 17:00:00

Lutterbach Haut-Rhin Lutterbach Découvrez de nombreux chars lors du défilé du Carnaval de Lutterbach. Des groupes de Gugga Musik seront aussi présents pour vous divertir. Une fois la cavalcade terminée, profitez encore de nombreuses animations ! Découvrez de nombreux chars lors du défilé du Carnaval de Lutterbach. Des groupes de Gugga Musik seront aussi présents pour vous divertir. Une fois la cavalcade terminée, profitez encore de nombreuses animations ! +33 3 89 50 71 00 Découvrez de nombreux chars lors du défilé du Carnaval de Lutterbach. Des groupes de Gugga Musik seront aussi présents pour vous divertir. Une fois la cavalcade terminée, profitez encore de nombreuses animations ! Lutterbach

