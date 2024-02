Carnaval de l’Office de Tourisme Sur la plage Trouville-sur-Mer, mardi 13 février 2024.

Carnaval de l’Office de Tourisme Sur la plage Trouville-sur-Mer Calvados

Le 13 février Trouville-sur-Mer célèbre Mardi-gras avec une nouveauté le grand Carnaval !

Enfilez votre plus beau déguisement et venez déambuler dans les rues aux côtés de Capucine et les Soldats-jouets sur les airs entraînants de la Clique Mécanique ! Et pour ajouter de la magie à cette parade un peu folle, les Powers Bullers et leurs bulles de savon se joindront au cortège…

Début des festivités à 13 h 45 jusqu’à 16 h. Départ de la parade à 14 h derrière la piscine !



Pour les plus gourmands, distributions de crêpes et de friandises à la fin du défilé. Gratuit.



Pour les petites bouilles aimant la couleur et les paillettes, maquillage de 11 h 30 à 14 h. 10 min/pers Tarif : 3 €/pers. Places limitées. Réservations indispensables à l’accueil de l’Office de Tourisme ou sur notre billetterie en ligne.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 11:30:00

fin : 2024-02-13 16:00:00

Sur la plage Derrière la piscine

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

L’événement Carnaval de l’Office de Tourisme Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-01-31 par OT Trouville