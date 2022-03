CARNAVAL DE LIMOUX 2022 : SORTIE “LES BLANQUETIERS” Limoux Limoux Catégories d’évènement: Aude

Limoux Aude Limoux Le carnaval , le plus long du monde, est un évènement traditionnel et incontournable dont les origines remonteraient au 16ème siècle !

Pendant trois mois, tous les samedis et dimanches à 11h, 16h30 et 22h les bandes (Fecos) sortent à l’occasion de la journée qui leur est consacrée. Derrière la musique suivent les “Goudils” (personnes masquées), drôles, nobles ou plus ordinaires. tourisme@cc-limouxin.fr +33 4 68 31 11 82 https://www.limouxin-tourisme.fr/ Limoux

