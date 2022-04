CARNAVAL DE LIMOUX 2022 : “LES ARCADIENS”/ LA NUIT DE LA BLANQUETTE

2022-04-24 – 2022-04-24 Le carnaval , le plus long du monde, est un évènement traditionnel et incontournable dont les origines remonteraient au 16ème siècle !

Tous les samedis et dimanches à 11h, 16h30 et 22h les bandes (Fecos) sortent à l’occasion de la journée qui leur est consacrée. Derrière la musique suivent les “Goudils” (personnes masquées), drôles, nobles ou plus ordinaires.* Après trois mois de festivités, le carnaval se termine par l’inévitable jugement de sa Majesté Carnaval et son incinération durant la nuit de la blanquette de Limoux. dernière mise à jour : 2022-03-03 par

