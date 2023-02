Carnaval de Lesparre CALM, 25 mars 2023, Lesparre-Médoc .

EUR 0 La ville de Lesparre-Médoc et l’association “Chouette on le fait ensemble” vous invitent au Carnaval de la commune.

L’après-midi débutera à partir de 13h30 avec le maquillage des enfants au CALM et se poursuivra avec une restauration sucrée sur le parvis du centre au son de la Banda Pays Médoc.

Le défilé commencera à 15h30 au départ du CALM en direction de la Tour de l’Honneur. Il sera clôturé par un mini concert de la Cie Nomad Men. Le Jugement de Monsieur Carnaval, sur le thème de la Gourmandise par les enfants du centre de loisirs de l’école de Beaugency, marquera la fin des festivités.

La municipalité offrira les goûters qui seront distribués.

