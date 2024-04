Carnaval de l’école Départ place du Marché de Tharon Saint-Michel-Chef-Chef, samedi 13 avril 2024.

Venez découvrir les costumes des écoliers et profiter de ce moment de joie et de partage pour petits et grands lors du carnaval annuel des écoles à Saint-Michel-Chef-Chef !

Le carnaval de l’école de l’Horizon est une petite fête conviviale et une tradition locale qui permet de renforcer les liens entre les familles et l’école. C’est l’occasion de se retrouver en famille pour défiler, chanter et danser ensemble et avoir des souvenirs inoubliables.

Alors, laisser vos enfants s’amuser et lâcher prise ! Rires, jeux et déguisements tous les ingrédients sont réunis pour créer des souvenirs impérissables.

Déambulation prévue de l’avenue Ernest Chevrier jusqu’au Grand Escalier sur le front de mer

N’oubliez pas de prendre des photos et des vidéos pour immortaliser ce moment spécial



Bonus

collation offerte

tarifs négociés pour le carrousel et voltige barroque

Venez nombreux, déguisés et maquillés !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 10:00:00

Départ place du Marché de Tharon Avenue Ernest Chevrier

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire associationcaphorizon@outlook.com

