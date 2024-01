Carnaval de l’Ecole Jacques Raux Ecole Jacques Raux Asserac, vendredi 15 mars 2024.

Carnaval de l’Ecole Jacques Raux L’Ecole Jacques Raux fait son carnaval! Thème Jeux Olympiques. Déambulations dans les rue d’Assérac. Vendredi 15 mars, 15h00 Ecole Jacques Raux

L’Ecole Jacques Raux fait son carnaval!

Thème Jeux Olympiques.

Déambulations dans les rue d’Assérac.

Ecole Jacques Raux
1 Rue du pont de bois
44410 Asserac
Loire-Atlantique
Pays de la Loire
Téléphone: 06 08 06 86 55
Email: lessasserakois@gmail.com

