Carnaval de l’APE et fête de la Saint-Patrick Salle Polyvalente Camblanes-et-Meynac, samedi 16 mars 2024.

L’APE la P’tite récré vous porpose de 14h à 17h un Carnaval organisé avec les enfants de l’école.

Dès 18h place à l’assocaition Artemuse et à la fête de la St Patrick! Rendez-vous dans la cour de l’Ecole de musique pour retrouvez nos musiciens qui vous interpréteront des morceaux venus d’Irlande et d’ailleurs (Guitare, basse, batterie, violon, harpe…).

Buvette et restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 18:00:00

fin : 2024-03-16 19:30:00

Salle Polyvalente Av. Guy Trupin

Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine

