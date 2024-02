Carnaval de Lançon-Provence Place du Champ de Mars, rues de la commune Lançon-Provence, dimanche 17 mars 2024.

De 11h à 14h, Ateliers d’initiation aux arts du cirque et balades à poney

Dès 12h Restauration sur place et buvette

A 14h30: Défilé au départ de la mairie qui se poursuivra par les rues du village

A 16h: Boum pour enfants

Ateliers d’initiation aux arts du cirque (adultes et enfants à partir de 5 ans) ; jonglage ; fil d’équilibre ; trapèze ; boule ; jeux de bois ; atelier marionnettes géantes ; balades à poney



Défilé d’une heure en musique au départ de la mairie, par les rues du village familles, chars, écoles, associations, compagnies professionnelles (échassiers, jongleurs, batucada ….), cavaliers



Pour vous joindre au défilé, seul ou en famille, contact festivites@lancon-provence.fr



Boum pour enfants avec Mémère Sounde Systems, goûter, canon à confettis, poudre holly, catapulte à bonbons, cracheurs de feu … .

Place du Champ de Mars, rues de la commune

Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur festivites@lancon-provence.fr

