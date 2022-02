Carnaval de l’aMer Monte Place de la Liberté Brest Catégories d’évènement: Brest

Place de la Liberté, le mercredi 9 février à 14:00 Contre le One Ocean Summit Manifestation festive et déguisée Place de la Liberté Place de la Liberté 29200 Brest Brest Centre Ville Finistère

2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T16:00:00

