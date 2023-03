Carnaval de la ville de Trets Trets Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône 15h00 départ du défilé dans le village.

16h00 spectacle « capitaine caboche » au gymnase burles.

Goûter offert par la municipalité à tous les enfants déguisés. 14h30 rendez-vous sur la Place de la Gare. Trets

