Carnaval de la Vath-Vielha Nay place de la république Nay, samedi 17 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-17 15:00

Fin : 2024-03-09 15:30

Le Carnaval de la Vath-Vielha est le carnaval traditionnel béarnais de Nay. 17 février et 9 mars 1

C’est un Carnaval traditionnel béarnais prévu le 09 mars 2024. Par rapport aux autres carnavals béarnais traditionnels, celui de Nay ne met pas Saint-Pen?ard en procès mais garde toutefois les personnages et rituels traditionnels.

Voici le programme :

-15h45 : Accueil à la place de la Mairie à Nay avec les DJ André Agassèr et Henri Leduc

-16h15 : Petite scène

-16h30 : Défilé puis crémation des soucis

-17h45 : conte en musique par le duo Fario, puis apéro-repas suivi par un bal gascon avec de groupe Nòu à la salle Petit Boy

Nay place de la république Place de la république, 64800 NAY Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques