Carnaval de la vallée Aguessac, dimanche 17 mars 2024.

Carnaval de la vallée Aguessac Aveyron

Dimanche 17 mars 2024 départ du carnaval de la vallée à 14h. Rendez-vous parking Collière entre la superette et le camping.

Petits et grands, parents et enfants, grands-parents, familles, amis, tous sont invités à la fête ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

Club Générations Mouvement d’Aguessac

Aguessac 12520 Aveyron Occitanie helenemarcpesce@orange.fr

L’événement Carnaval de la vallée Aguessac a été mis à jour le 2024-02-28 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU