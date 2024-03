Carnaval de La trousse qui l’Ouche Mâlain, samedi 16 mars 2024.

Carnaval de La trousse qui l’Ouche Mâlain Côte-d’Or

Préparez vos déguisements et cotillons … le carnaval de Mâlain, c’est le 16 mars prochain !

Au programme défilé, goûter, dîner sur réservation (avant le 5 mars) et soirée dansante !

Un événement proposé et organisé par l’association de parents d’élèves « La trousse qui l’Ouche ». 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 16:00:00

fin : 2024-03-16

Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté latroussequilouche@mailo.com

L’événement Carnaval de La trousse qui l’Ouche Mâlain a été mis à jour le 2024-03-04 par OT Ouche et Montagne