Carnaval de la Paix Saint-Cyr-la-Rosière, samedi 16 mars 2024.

Carnaval de la Paix Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Le comité des fêtes de Saint-Cyr-la-Rosière vous invite au carnaval de Saint Cyr. Cette année, le thème sera la PAIX, car nous en avons tous besoin dans ce monde tumultueux. Alors préparez vos chars et vos costumes pour célébrer cet événement dans la joie et la bonne humeur! Défilé au son des Percu’Cherons.

Et à partir de 19h30, pour ceux qui le souhaitent Soirée tartiflette sur réservation (13€/adulte, 8€/enfant boissons en sus).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 17:00:00

fin : 2024-03-16

Salle des fêtes

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie comite-des-fetes@saintcyrlarosiere.fr

