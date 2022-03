Carnaval de la Lune étoilée Landerneau, 1 avril 2022, Landerneau.

Carnaval de la Lune étoilée Landerneau

2022-04-01 – 2022-04-03

Landerneau Finistère Landerneau

Quatre ans après la dernière étdition, le Carnaval de Landerneau revient en ville !

Rendez-vous début avril pour une nouvelle édition.

17 chars seront présents lors du grand défilé du dimanche.

A savoir :

• Chapiteau dans le parc urbain

• Vendredi 1er avril : Carnaval des enfants et soirée guinguette (18h30 – 1€)

• Samedi 2 avril : jeux et structures gonflables, fanfares, snake breizh et élection de miss et mister Carnaval

• Dimanche 3 avril : grand défilé de 3h (14h15 – nouveau circuit)

Sortez vos plus beaux déguisements (3€ pour les déguisé de la tête aux pieds) !

https://www.facebook.com/carnaval.lune.etoilee/

