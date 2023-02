Carnaval de La Forêt-Fouesnant Le Nautile et Peniti La Forêt-Fouesnant Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere A 15h00 : défilé des enfants et adultes costumés accompagnés d’une Batukada, au départ du Nautile jusqu’au théâtre de verdure de Peniti.

Gratuit A partir de 15h30 : goûter festif au théâtre de verdure de Peniti.

Vente de gâteaux, de crêpes et de boissons. Organisé par l’APE de l’école publique l’Encre Marine president.ape@orange.fr +33 6 87 73 92 51 https://www.facebook.com/APE-ENCRE-Marine-1976700509276242/ Le Nautile et Peniti 2 rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant

