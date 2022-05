Carnaval de la Chamberlière Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Carnaval de la Chamberlière Valence, 20 mai 2022, Valence. Carnaval de la Chamberlière Mail Gérard Philipe Association Chamber’Liens Valence

2022-05-20 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-20 Mail Gérard Philipe Association Chamber’Liens

Valence Drôme Valence Les enfants des écoles, collégiens, lycéens, parents, habitants du quartier,

jeunes et moins jeunes, venez TOUS participer à cette parade colorée ! chamber.liens@gmail.com https://chamberliens.wordpress.com/ Mail Gérard Philipe Association Chamber’Liens Valence

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Mail Gérard Philipe Association Chamber'Liens Ville Valence lieuville Mail Gérard Philipe Association Chamber'Liens Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Carnaval de la Chamberlière Valence 2022-05-20 was last modified: by Carnaval de la Chamberlière Valence Valence 20 mai 2022 Drôme Valence

Valence Drôme