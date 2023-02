Carnaval de La Brède, 18 mars 2023, La Brède .

Carnaval de La Brède

Parc de l’Epsérance La Brède Gironde

2023-03-18 14:30:00 – 2023-03-18

La Brède

Gironde

Samedi 18 mars, les rues de La Brède s’animeront pour le plus grand plaisir des petits et des grands : déguisements, musique et défilé de chars sont au programme.

Samedi 18 mars, les rues de La Brède s’animeront pour le plus grand plaisir des petits et des grands : déguisements, musique et défilé de chars sont au programme.

+33 5 57 97 18 58 Mairie de La Brède

mairie de la brède

La Brède

dernière mise à jour : 2023-02-16 par