Jargeau Dans les rues de la ville de Jargeau Jargeau Carnaval de Jargeau : Féerie des dessins animés Dans les rues de la ville de Jargeau Jargeau Catégorie d’évènement: Jargeau

Carnaval de Jargeau : Féerie des dessins animés Dans les rues de la ville de Jargeau, 27 février 2022, Jargeau. Carnaval de Jargeau : Féerie des dessins animés

du dimanche 27 février 2022 au dimanche 6 mars 2022 à Dans les rues de la ville de Jargeau

Le Carnaval de Jargeau n’aura pas lieu en 2021 à cause de la crise sanitaire. Déguisez-vous pour vous mêler à la foule et laissez-vous gagner par la fièvre du plus grand carnaval de la région, parmi les plus célèbres de France. Profitez de la fête foraine, d’une parade d’une dizaine de chars saupoudrés de centaines de kilos de confettis, de musiques bandas et du clou de la soirée, le bûcher de sa majesté Carnaval sur les bords de Loire… Déguisez-vous pour vous mêler à la foule et laissez-vous gagner par la fièvre du plus grand carnaval de la région! Profitez de la fête foraine, d’une parade de chars saupoudrés de centaines de kilo… Dans les rues de la ville de Jargeau Jargeau Jargeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T14:00:00 2022-02-27T17:00:00;2022-03-06T14:00:00 2022-03-06T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Jargeau Autres Lieu Dans les rues de la ville de Jargeau Adresse Jargeau Ville Jargeau lieuville Dans les rues de la ville de Jargeau Jargeau