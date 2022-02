CARNAVAL DE HADOL Hadol Hadol Catégories d’évènement: Hadol

Vosges

2022-02-26 14:15:00 14:15:00 – 2022-02-26 17:00:00 17:00:00

Hadol Vosges Hadol Les Amis de l’école en partenariat avec la mairie présentent le carnaval de Hadol, avec la participation des all dances et de la batterie Fanfare l’avenir de Hadol

14h15 Défilé

15h30 Animations dans la cour de l’ancienne école du centre : Concours de déguisement, animations musicales, danses, Buvette et boom.

Venez tous déguisés +33 6 87 27 38 44 quinoa

