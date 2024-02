CARNAVAL DE HADOL Hadol, samedi 17 février 2024.

Samedi

Les Amis de l’école en partenariat avec la mairie présentent le carnaval de Hadol, avec la participation des all dances et de la batterie Fanfare l’avenir de Hadol

14h15 Défilé

15h30 Animations dans la cour de l’ancienne école du centre Concours de déguisement, animations musicales, danses, Buvette et boom.

Venez tous déguisésTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-17 17:00:00

place de la mairie

Hadol 88220 Vosges Grand Est

