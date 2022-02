Carnaval de Gujan-Mestras Gujan-Mestras, 19 mars 2022, Gujan-Mestras.

Carnaval de Gujan-Mestras Gujan-Mestras

2022-03-19 – 2022-03-19

Gujan-Mestras Gironde

Sur le thème « Féerie nocturne » dans le cadre de La Fête de La Fête de l’Enfance et de la Jeunesse.

17h à 19h : Animations, stands, podium pour les écoles de danse et un goûter offert.

19h : Début du défilé avec la Parade Féerique de la compagnie Oakleaf (départ et arrivée à la mairie).

20h : Grand final pyrotechnique Superschow. Spectacle de feu et de jonglage lumineux par la compagnie SuperCho.

Renseignements Coordination Enfance Jeunesse 06 88 51 58 20 / 06 78 06 87 30

Mairie de Gujan-Mestras

Gujan-Mestras

