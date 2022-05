Carnaval de Gilley Gilley Gilley Catégories d’évènement: Doubs

Gilley Doubs Gilley EUR 0 0 A partir de 16h.

Organisé par le Comité des parents d’élèves.

Défilé de chars et spectacle des enfants l’après midi. Thème : les animaux et la musique.

Accès libre.

