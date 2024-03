Carnaval de Giberville Salle Pablo Neruda Giberville, samedi 23 mars 2024.

Carnaval de Giberville Salle Pablo Neruda Giberville Calvados

Exposition, bals carnaval, conte en musique, cabaret concert-théâtre, soirée chic, concours de déguisement, ateliers de maracas et de canons confettis, parcours sportifs des voyageurs, expéditions à poneys, maquillages, déambulation d’un Oisôh géant au son de rythmes de batucada, animations gratuites pour tous les âges… Nul doute que cette édition du Carnaval ne devrait pas manquer de surprendre petits et grands voyageurs !

Plusieurs moments forts se profilent déjà, comme la programmation du bal carnaval de Mandarine et la déambulation d’un échassier géant, conduit par la compagnie Paris Bénarès !

Nouveauté pour cette édition 2024, les animations du Carnaval, à l’image des cinq anneaux des Jeux Olympiques, se dérouleront sur 5 pôles de la commune les salles Pablo Neruda et Camille Claudel, la Ferme d’Amélie, le centre de Loisirs AGLAE, et le champ de l’embrasement de sa Majesté Carnaval, situé derrière l’église.

Préparez-vous à un voyage olympique poético festif et retrouvez-nous du 20 au 23 mars pour accompagner sa Majesté Carnaval jusqu’à son embrasement !

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 18:30:00

Salle Pablo Neruda 14 rue de l’église

Giberville 14730 Calvados Normandie culture@giberville.fr

