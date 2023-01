Carnaval de Géronce Géronce Géronce Géronce Catégories d’Évènement: 64400

64400 Géronce Le Carnaval de Géronce revient pour un second week-end ! Au programme :

10/02 : A 19h – Soirée Créole avec repas entrée + plat + dessert – Sono « Le Décibel » – Déguisement conseillé. Inscription avec paiement avant le 2 février auprès de Pauline : 06 74 42 76 66.

11/02: A 22h – Bal des Rescapés – Podium « Festisud » – Soirée rouge.

Entrée bal interdite aux moins de 16 ans (carte d’identité obligatoire).

Navettes gratuites le samedi 11 :

Depuis Oloron (départs de la gare) : à 22h30 et 23h30

Depuis Navarrenx (départ du parking du cimetière) : 21h45

