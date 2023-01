Carnaval de Géronce Géronce Géronce Catégories d’Évènement: 64400

GERONCE

Pyrénées-Atlantiques

Carnaval de Géronce Géronce, 4 février 2023, Géronce . Carnaval de Géronce Centre ville Géronce 64400

2023-02-04 – 2023-02-05 Géronce

64400 EUR 0 0 Le grand carnaval de Géronce est de retour !

04/02 : A 22h Bal des Carnavaliers – Thème « Soirée Beauf » coupe mulet autorisée – Le Podium « Le Décibel »

05/05: A partir de 11h au départ d’Orin restauration possible à la boucherie Laharge

A 13h : Grande Cavalcade – Banda « Lous Gaouyous » + sonos

A 18h: Bal de sa majesté – Podium « Festisud » – Repas Bodega sous chapiteau (chauffé)/ Sandwichs

Entrées aux bals interdites aux moins de 16 ans (carte d’identité obligatoire).

Navettes gratuites : samedi 4

A Oloron (départs de la gare) : à 22h30 et 23h30

A Navarrenx (départ du parking du cimetière) : à 21h45

