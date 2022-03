Carnaval de Dadonville Dadonville Dadonville Catégories d’évènement: Dadonville

2022-03-12 15:00:00 – 2022-03-12 18:00:00

Dadonville Loiret Dadonville Carnaval de Dadonville avec défilé costumé dans les rues de Bourgneuf.

Dynamic Banda animera la journée.

Goûter et bal en fin de journée.

Application des mesures sanitaires en vigueur. © annacapictures – Pixabay

