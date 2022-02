Carnaval de Cordes-sur-Ciel 4 Place de la Halle,81170 Cordes-sur-Ciel,Cordes-sur-Ciel (81), 12 mars 2022, .

Le carnaval de Cordes renaîtra de ses cendres samedi 12 mars de 10 à 13h (reporté au 19 mars en cas d’intempérie).Ce Carnaval sera celui de la caitiviá (des miséreux), festif et revendicatif. Des carnavaliers de tout âge, déguisés en miséreux et en exclus de toute époque, déambuleront dans les rues de Cordes et des Cabannes. Bruyant et joyeux, il sera accompagné d’artistes et de musiciens, dont ceux du conservatoire de musique (antennes de Cordes et de Carmaux), de la Talvera et du choeur Cantanha, eux-mêmes soutenus par les enfants des écoles environnantes qui auront fabriqué leurs propres instruments. Le point d’orgue de ce Carnaval sera le jugement et la crémation de monsieur Carnaval, bouc-émissaire des misères subies par le peuple carnavalier qui le jugera et fêtera son départ avec un repas partagé pantagruélique ! Alors vêtissez vos plus beaux “petaçons” [pétassous] (vêtement de miséreux fait de bouts de tissus rapiécés) ou autre déguisement de votre choix et rejoignez le cortège ! Quelques ressources pour apprendre les chansons de carnaval et faire vos propres instruments et costumes: https://padlet.com/agendatalvera/665fk682nt57wnxg *source : événement [Carnaval de Cordes-sur-Ciel](https://agendatrad.org/e/35242) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

organisé par CORDAE La Talvera

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T13:00:00