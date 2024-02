CARNAVAL DE COMBAILLAUX Combaillaux, samedi 2 mars 2024.

CARNAVAL DE COMBAILLAUX Combaillaux Hérault

Carnaval organisé par l’Association des parents d’élèves et plusieurs bénévoles.

Départ devant l’école élémentaire à 15h.

Passage par la Place des érables où un goûter sera proposé, puis retour par le chemin des Peyridisses Route de Grabels et retour à l’école.

Thème libre ! .

Début : 2024-03-02 15:00:00

fin : 2024-03-02

Combaillaux 34980 Hérault Occitanie

