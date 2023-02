CARNAVAL DE COLOMIERS DÉPART HALL COMMINGES Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne

CARNAVAL DE COLOMIERS DÉPART HALL COMMINGES, 5 mars 2023, Colomiers . CARNAVAL DE COLOMIERS Allée Léon Contie DÉPART HALL COMMINGES Colomiers Haute-Garonne DÉPART HALL COMMINGES Allée Léon Contie

2023-03-05 15:00:00 – 2023-03-05

DÉPART HALL COMMINGES Allée Léon Contie

Colomiers

Haute-Garonne Cette année, Dame nature est la grande invitée de cette édition et joue avec la biodiversité. Serez-vous papillon, fleur, arbre, tortue, lapin… Un des seuls moments de l’année où les petits comme les grands peuvent se grimer et porter le costume de leur héro préféré. Comme le veut la tradition, les chars emmèneront Mr Carnaval pour le juger et, le jugement lui sera fatal… il sera brûlé sur le bûcher ! Au programme :

13h00 : Ateliers maquillage, chapeau et ballons devant l’entrée du Hall

14h00 : Distribution des confettis

14h15 : Début animations Spectacles de rues et groupes musicaux

14h45 : Présentation des chars place des fêtes

15h00 : Départ du défilé

17h00 : Regroupements des groupes et troupes sur la place des Fêtes / animations par les troupes

17h20 : Procès et crémation de M. Carnaval sur la place des Fête Bon carnaval ! C’est le moment le plus festif dans les rues de Colomiers ! Défilé de chars, fanfare, batucada, bataille de confettis… +33 5 61 78 29 22 http://www.ville-colomiers.fr/a-la-une/carnaval-2023-3700 DÉPART HALL COMMINGES Allée Léon Contie Colomiers

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Colomiers Adresse Colomiers Haute-Garonne DÉPART HALL COMMINGES Allée Léon Contie Ville Colomiers lieuville DÉPART HALL COMMINGES Allée Léon Contie Colomiers Departement Haute-Garonne

Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers /

CARNAVAL DE COLOMIERS DÉPART HALL COMMINGES 2023-03-05 was last modified: by CARNAVAL DE COLOMIERS DÉPART HALL COMMINGES Colomiers 5 mars 2023 Allée Léon Contie DÉPART HALL COMMINGES Colomiers Haute-Garonne DÉPART HALL COMMINGES Colomiers Haute-Garonne

Colomiers Haute-Garonne